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Düğün konvoyunda "drift" yapan sürücülere para cezası

Konya'da düğün konvoyunda "drift" yapan iki otomobilin sürücüsüne 10 bin 20 lira para cezası uygulandı, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu

02 Temmuz 2019 Salı 11:25
Düğün konvoyunda "drift" yapan sürücülere para cezası

KONYA (AA) - Konya'da düğün konvoyunda "drift" yapan iki otomobilin sürücüsüne 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, pazar günü merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde bulunan belediye otobüslerinin bekleme yaptığı alanda, düğün konvoyundaki iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla "drift" yaptı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan iki sürücünün "drift" yaparken çekilen görüntülerinin paylaşılması sonrası harekete geçti.

Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin plakasını ve sürücülerini kısa sürede belirledi.

Sürücüler Abdurahman O. ve Şeyh Şamil K'ye "drift yapmak" suçundan 5 bin 10'lar lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:25
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