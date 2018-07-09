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Düğün fotoğrafçısından damada 'çocuk gelin' dayağı

Düğün fotoğrafçısı Onur Albayrak'ın çocuk geline tepki gösterip damadın burnunu kırdığı şeklindeki habere ilişkin açıklama yaptı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:23
Düğün fotoğrafçısından damada 'çocuk gelin' dayağı

Malatya'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen geline kaç yaşında olduğunu sordu. Habere göre “15” cevabını alınca da “çocuk gelin fotoğrafı çekemem” diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine damat, anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen damat ile fotoğrafçı arasında yaşanan yaşanan kavgada damadın burnu kırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan haber fotoğraflarının ardından açıklama yapan Onur Albayrak, "İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet maalesef durum bu, keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bir daha olsa gene çekmiyorum der miyim evet derim. Kimse kusura bakmasın, çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiç bir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez. Çocukların saçına duvak takılmaz, kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:23
  1. düğün fotoğrafı
  2. Malatya
  3. Çocuk Gelin

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