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Düğün dönüşü kaza yaptılar: 6 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında düğünden dönen damat ve gelinin de içinde bulunduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2019 Salı 10:54
Düğün dönüşü kaza yaptılar: 6 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında düğünden dönen damat ve gelinin de içinde bulunduğu otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.


Kaza, Karapınar Ereğli karayolu Meke Gölü kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Karapınar yönüne seyir halinde olan Serdar A. idaresindeki 41 H 7369 plakalı otomobil, Mehmet Ö. yönetimindeki 51 LC 335 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Serdar A. (26) ile otomobildeki eşi Gülay A. (23), Döne A., Mustafa S, Aysel S. ve M.S. isimli bebek yaralandı. Vatandaşların bildirmesinin ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ereğli Karapınar karayolunun Konya yönünde trafik yoğunluğu oluştu.


Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Serdar A.’nın Gaziantep’te düğün yaparak Gülay A. ile evlendiği ve yakınları ile birlikte Afyonkarahisar’a gittikleri belirtildi. Kaza yapan otomobilin arka camındaki gelin ve damadın isimlerinin yazılı olduğu etiketlerin de kaldırılmadığı görüldü.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:54
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