Diyarbakır'da düğün dönüşü kaza! Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da düğünden dönenleri taşıyan minibüsün saman yüklü kamyona çarpması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da minibüsün saman yüklü kamyona çarpması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Aydın Gelmez yönetimindeki 21 KE 375 plakalı minibüs, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 20. kilometresinde plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Yaralı çocuklar da var Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüste sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada, sürücü Gelmez, Esma, Şevin Erdem, Nurşin ve Songül Gelmez ile isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü kaçtı Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların Hani ilçesinden düğünden döndükleri öğrenildi.

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