0553 313 94 23

Diyarbakır'da düğün dönüşü kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da düğünden dönenleri taşıyan minibüsün saman yüklü kamyona çarpması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:12
Diyarbakır'da düğün dönüşü kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da minibüsün saman yüklü kamyona çarpması sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Aydın Gelmez yönetimindeki 21 KE 375 plakalı minibüs, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 20. kilometresinde plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Yaralı çocuklar da var

Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüste sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada, sürücü Gelmez, Esma, Şevin Erdem, Nurşin ve Songül Gelmez ile isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü kaçtı

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralıların Hani ilçesinden düğünden döndükleri öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:12
  1. Aydın
  2. Diyarbakır-Silvan kara yolu
  3. Jandarma ekipleri
  4. Dicle Üniversitesi Hastanesi
  5. 112 Acil Servis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tramvay neden çalışmıyor? Tramvay seferleri ne zaman başlayacak?
    1. Tramvay neden çalışmıyor? Tramvay..
    2. (Özel) 40 el sanatı ustası Ahlat’ta..
    3. Tramvay yoluna minibüs daldı! Seferler..
    4. Kozan’da orman yangını
    5. Hindistan yönetimi Ankara'daki..
    6. İnatçı yağ lekelerine son verin!
    7. Irak'ta pazar yerine bombalı saldırı..
    8. Filipinler'deki Moro Müslümanlarının..
    9. Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali Payitaht..
    10. Kaymakam Türkman, esnafla vedalaştı
    11. Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin..
    12. Isparta'da bıçaklı kavga: Yaralılar var
    13. Afganistan'da Taliban saldırısı: 3..
    14. Hamas lideri Haniye'den İsrail'e..
    15. Yemen'inçatışmalar yeniden başladı
    16. Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak..
    17. Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut..
    18. Venezuela'da Guaido olası erken seçime..
    19. Bsaşkan Erdoğan memleketiGüneysu'da
    20. Cilt sağlığı için buz..
    21. GÜNDEM / 24 Ağustos 2019
    22. İstanbul Coffee Festival 19-22 Eylül’de
    23. Motosiklet kazasında ağır yaralanan..
    24. Husumetli olduğu kişiyi öldüren sanığa..
    25. Bursa’da yüzlerce yıllık koç başlı..
    26. Hazırlıklar masaya yatırıldı
    27. “Saldırı kahramancaydı” dedi, İsrail’i..
    28. (Özel) Uludağ’ın göllerinde kışın..
    29. Vehbi Koç’un makam aracı müşteri..
    30. “Emine Bulut”lar ölmesin diye kulaç..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...