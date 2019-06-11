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Düğün dönüşü kaza: 2’si bebek 16 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si 9 aylık bebek 16 kişi yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 11:28
Düğün dönüşü kaza: 2’si bebek 16 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si 9 aylık bebek 16 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolunda günün ilk saatlerinde Sivas ile Hafik ilçesi arasındaki Seyfebeli Geçidi’nde meydana geldi. Ağrı’dan yola çıkıp Denizli’ye gitmekte olan A.U. yönetimindeki 44 HL 042 plakalı minibüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Üç takla atarak durabilen araçta bulanan 2’si bebek 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesine nakledildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. A.U. yönetimindeki minibüsün bir düğün için Ağrı ilinde bulunan aynı aileden yolcuları Denizli iline taşıdığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:28
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