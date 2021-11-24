  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır?

Düğün çorbası, eski zamanlarda düğünden sonra dışarıdan gelen misafirlere ikram edilirmiş.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:17:00 - 2021-11-24 22:34:05
Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır?

Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için Düğün çorbasını deneyebilirsiniz.

Düğün çorbası malzemeleri nedir? Peki, düğün çorbası malzemeleri nedir? İşte tarif

Düğün çorbası için gerekli malzemeler

  • 500 g kuzu gerdan eti
  • 1,5 litre su

Terbiyesi İçin;

5 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
Yarım limon suyu
1 su bardağı su

Üzeri için;

Pul biber
2-3 yemek kaşığı tereyağı

Düğün çorbası nasıl yapılır?

Etleri düdüklü tencereye alalım, üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatalım ve 30-35 dakika pişmeye bırakalım. Etler piştikten sonra hızlı bir şekilde soğuması için ayrı bir tabağa alalım. Etler soğuduktan sonra didikleyelim. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için bir kaba yoğurt, unu, yumurta sarısını, limon suyu ve içme suyunu ilave ederek güzelce çırpalım. Haşladığımız etin suyunu süzelim, çorba yapacağımız tencereye alalım. Yaklaşık 4 su bardağı et suyu çıkacaktır. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyumuzun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edelim. Kaynadıktan sonra didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbamızı kaynatalım. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave edelim, 5 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım. Üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapalım.  Afiyet olsun…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK'nın sözde komutanı yakalandı
Gündem

PKK'nın sözde komutanı yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde bölük komutanı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu J.Y., polis operasyonuyla yakalandı.
Hangi il döviz aldı, hangisi sattı? İşte o şehirler
Ekonomi

Hangi il döviz aldı, hangisi sattı? İşte o şehirler

Eylül ayında birikim yapan vatandaşların yarısı dolardaki yükselişi fırsat görüp döviz tevdiat hesabını (DTH) çözdü, yarısı daha da artırara..
Türkiye'den 12 ülkeye ihraç ediliyor! 'Çin'i geride bıraktık'
Ekonomi

Türkiye'den 12 ülkeye ihraç ediliyor! 'Çin'i geride bıraktık'

Türkiye bir takım baskılara rağmen ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu hedeflerden biride ihracat alanında gerçekleşiyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay