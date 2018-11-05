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Düğmeye basıldı! Terör örgütüne uluslararası darbe

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:13
Düğmeye basıldı! Terör örgütüne uluslararası darbe

Terör örgütü DEAŞ’ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte 579 bin 608 dolar, 5 bin 300 euro ve 1 milyon 304 bin lira ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı

Operasyonla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılıkça terörün finansmanı kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans faaliyetlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya gibi ülkelere para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan şahıslarla birlikte 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 euro, 1 milyon 304 bin 885 TL, 124 bin 800 Suriye parası ile birlikte 36 cep telefonu, 18 laptop, 10 hard disk ile birlikte bir çok dijital doküman ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:13
  1. Diyarbakır
  2. Terör örgütü DEAŞ
  3. DEAŞ

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