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Düğmeye basıldı! Suudi Arabistan'da dev operasyon

Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası dünyanın tepkisini üzerine çeken Suudi Arabistan'da devlet güvenliğine zarar veren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

08 Ocak 2019 Salı 20:17
Düğmeye basıldı! Suudi Arabistan'da dev operasyon

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinde düzenlenen operasyonda, devlet güvenliğine zarar veren olaylara karıştıkları gerekçesiyle aranan kişilerin öldürüldüğü duyuruldu.

Ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalının haberine göre, güvenlik güçleri, Katif'te düzenlenen operasyonda söz konusu kişilerle çatışmaya girdi.

Çatışmada, arananlardan bazılarının öldüğü, diğerlerinin ise yakalandığı kaydedildi. Ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Henüz resmi açıklama yapılmadı

Haberde, güvenlik güçleriyle çatışmaya girenlerin tamamının güvenlik kurumları ile mensuplarını hedef alma ve kalkınma projelerini baltalama gibi olaylara karıştıkları ifade edildi.

Suudi Arabistan makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Şiilerin Suudi Arabistan'daki merkezi olarak kabul edilen Katif, önceki yıllarda reform talebiyle gösterilere sahne olmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:17
  1. Suudi Arabistan
  2. Al Arabiya
  3. Katif

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