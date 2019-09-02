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Türkiye'nin Rusya’dan yangın söndürme uçakları alması gündemde

Orman yangınlarına müdahalede CHP işgali altındaki Türk Hava Kurumunun (THK) yetersiz kalması ve kurumda skandallarının ortaya çıkması sonrasında hükümet harekete geçti. Türkiye Rusya’nın yangın söndürme uçaklarını yakın markaja aldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 07:42
Türkiye'nin Rusya’dan yangın söndürme uçakları alması gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada Moskova’da düzenlenen MAKS-2019 Fuarı’nda yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle ilgili bilgiler aldığını söyleyerek “Tarım ve Orman Bakanı’mız Bekir Bey’i buraya da bir göndereceğiz. Onlarla bir çalışma yapmak suretiyle gerekirse buradan da belki istifade yollarına gidebilir” demişti.

Bakan Rusya'ya gidiyor

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Bakan Pakdemirli’nin önümüzdeki günlerde Rus yangın söndürme helikopteri ve uçaklarını incelemek üzere bu ülkeye gideceği öğrenildi. Bakan Pakdemirli’nin Rus yapımı KOMAV KA-32’i yangın söndürme helikopterini incelemesi bekleniyor. Ziyarette ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığından bir heyetin de Bakan Pakdemirli’ye eşlik etmesi planlanıyor.

KOMAV KA-32 helikopteri şehir şartlarında, ulaşması zor dağlık arazilerde ve ormanlarla kaplı alanlarda etkili bir şekilde faaliyet gösteriyor. Helikopter, kara yolu olmayan ulaşılması zor noktalara iniş yapılabiliyor. KA-32 tipi helikopterler, orman yangınları ve ağır yük taşıma amacıyla kullanımlarının yanı sıra şehir yangınlarıyla mücadelede de etkin olarak kullanılıyor.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 07:42
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. helikopter
  3. rusya
  4. yangın

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