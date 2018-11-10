Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadroları ile iş birliği içerisinde olduğu, güvenlik güçlerine yönelik bombalı/silahlı eylem yapma ve bazı kişileri terör örgütünün kırsal kadrolarına aktarma hazırlığında bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon

Soruşturma kapsamında, İstanbul'un Bakırköy, Başakşehir ilçeleri ile Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7,65 mm çaplı tabanca, 43 fişek, kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.