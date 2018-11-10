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Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Antalya'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:09
Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadroları ile iş birliği içerisinde olduğu, güvenlik güçlerine yönelik bombalı/silahlı eylem yapma ve bazı kişileri terör örgütünün kırsal kadrolarına aktarma hazırlığında bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon

Soruşturma kapsamında, İstanbul'un Bakırköy, Başakşehir ilçeleri ile Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7,65 mm çaplı tabanca, 43 fişek, kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve şüphelilere ait dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:09
  1. Tekirdağ
  2. Antalya
  3. pkk
  4. bombalı saldırı
  5. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  6. terör örgütü
  7. silahlı saldırı
  8. kırsal

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