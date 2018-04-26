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Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde sahte para basan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:01
Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basan şüphelilere yönelik bu sabaha karşı İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Örgüte Üye Olmak”, “Parada Sahtecilik” gibi suçlamalar nedeniyle aranan şüphelilerin yakalanması için 38 adrese baskın düzenleyen polis, suç örgütü üyesi çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. 

Gözaltı sayısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, operasyonların sürdüğü kaydedildi. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:01
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