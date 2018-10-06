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Operasyonların düğmesine basıldı! HDP'li Başkan gözaltında

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç gözaltına alındı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:41
Operasyonların düğmesine basıldı! HDP'li Başkan gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

İçişlerinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde bugün  eş zamanlı operasyon yapılmıştır. 

Batman'da yapılan operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 8, Ağrı'da 25,Ankara'da 5, Muș'ta 1,Mardin'de  1, Șanlıurfa'da  9,  olmak üzere  toplam 49 şahıs gözaltına alınmıștır.

Böylelikle son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 137 șahıs yakalanmıștır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:41
  1. Mardin
  2. Ankara
  3. Ağrı
  4. Batman
  5. pkk
  6. KCK
  7. nizamettin toğuç
  8. HDP

YORUM YAZ

  • MİLLİMİLLİ15 dk önce
    ha işte böyle pkk yla kim işbirli yapıyosa alsınlar
Bugünkü Akit

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