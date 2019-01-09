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19 ilde düğmeye basıldı! 34 FETÖ'cü asker için gözaltı kararı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasıyla bağlantısı bulunan 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
19 ilde düğmeye basıldı! 34 FETÖ'cü asker için gözaltı kararı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 34 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 19 ilde başlatılan operasyonlarda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden sorumlu mahrem imamları tarafından, kentte bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanılan sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları saptanan 34 askeri personel hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. 'FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için 19 ilde çalışma başlatıldı.

Kayseri merkezli Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta sürdürülen operasyonlarda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Kırıkkale
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Sivas
  7. Samsun
  8. Konya
  9. Kayseri
  10. Kars
  11. İzmir
  12. Hatay
  13. Hakkari
  14. Eskişehir
  15. Çanakkale
  16. Bursa
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Ağrı
  20. FETÖ soruşturması
  21. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması
  22. 34 asker için gözaltı kararı
  23. terör operasyonu
  24. FETÖ'cü askerler
  25. Terörle Mücadele

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