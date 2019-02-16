Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yangın Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bulunan Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bulunan Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Menteşe’deki Düğerek Cezaevi’nde meydana geldi. Cezaevinin atölye kısmında kullanılan bir elektronik eşyanın elektrik aksamından yangın çıktı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi’nebildirilmesi sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olay sonrası cezaevinde yaralanma ya da zehirlenme yaşanmadığı öğrenildi.

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