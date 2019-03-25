Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı Kahramanmaraş’ta bir kadın mutfağında yemek pişirirken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.

Kahramanmaraş’ta bir kadın mutfağında yemek pişirirken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir apartmanda oturan Mehtap P.’nin mutfakta yemek pişirdiği düdüklü tencere, aşırı ısınması sonrası patladı. Patlama sonucu yüzüne sıçrayan yemek nedeniyle yanıklar oluşan kadın yaralandı. Komşuları tarafından çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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