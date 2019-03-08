Düdüğü teslim etmek için 20 bin kilometre pedal çevirecekler





İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - Japonya'da düzenlenecek Ragbi Dünya Kupası'nın resmi maç düdüğünü 231 gün sürecek bisiklet yolculuğunun ardından bu ülkeye ulaştıracak James Owens ile Ron Rutland, devam eden yolculuklarının çok zorlu ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

Londra'dan 1 Şubat'ta yola çıkan ve 13 ülkeyi geçerek İstanbul'a ulaşan James Owens ile Ron Rutland, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, hedeflerinin emanet aldıkları resmi maç düdüğünü Ragbi Dünya Kupası 2019'un Tokyo Stadyumu'nda Japonya-Rusya arasında yapılacak açılış maçına yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Rotalarında Türkiye'ye de yer veren Owens ve Rutland, 27 ülkeden geçerek 20 bin 93 kilometre pedal çevirecek. James Owens, çok heyecan verici bir yolculuğa çıktıklarını vurgulayarak, "Farklı insanlarla tanışıyoruz. Tüm bunlar çok güzel ama zorlukları da yok değil. Bu zorlukların bazıları fiziksel bazıları ise zihinsel zorluklar. Ben aslında bisikletçi değilim ilk defa böyle bir maceraya çıkıyorum. Bence benim için en zor olan tarafı bu. Her sabah kalkarak, yorgun da olsak yola devam etmek zorundayız. Şu anda İstanbul'dayım. İlk defa İstanbul'a geliyorum bu benim için çok heyecan verici bir durum." ifadelerini kullandı.





- "Üç hafta boyunca Türkiye'de olacağız"





Türkiye'de üç hafta yolculuk yapacaklarını kaydeden Owens, "Farklı kültürler görüyoruz. Farklı ülkelerden geçiyoruz. Bu ülkelerin tarihini, dilini, kültürüne öğreniyoruz, bu çok heyecan verici. Farklı yemekler tadıyoruz. Geçen bir restorana girdik ve yemeğimizi yedik. Yan masada oturan birisi bize hiçbir şey söylemeden hesabı ödemiş. Böyle iyilikler ve cömertlikler görüyoruz. Dünya'da nerede olursan ol iyi insanlar hep aynı. Birkaç gündür İstanbul'dayız ve insanların ne kadar dost canlısı olduğunu fark ettik. Üç hafta boyunca da Türkiye'de olacağız. Buradan doğuya gideceğiz. Eminim çok farklı şeylerle karşılaşacağız. İnsanların iyiliğini cömertliğini görmek bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.





- Rutland: "Dağları aşmak zorunda kaldık"





Ron Rutland ise resmi maç düdüğünü ulaştırmak için kışın yola çıktıklarını vurgulayarak, "Hava koşulları çok zor. 19 Eylül'de Japonya'da olabilmek için Avrupa'dan kışın yola çıktık. Kar ve yağmur gördük. Dağları aşmak zorunda kaldık. Böyle fiziksel zorlukları da var. Her hafta 600 kilometre kat ediyoruz. Yani günde 6-7 saat pedal çevirmek zorundayız." şeklinde konuştu.





- "Bisiklet maceraya atılmak için harika bir araç"





Rutland, günde 6-7 saat pedal çevirdiklerini ve farklı şeyler gördüklerini aktararak, "Bazen insanlar 'Ülkeler arasında nasıl böyle seyahat edeceksiniz çok uzun sürmez mi?' diye soruyorlar. Tek günde üç ülke geçtiğimiz de oluyor. 13 ülke gördük. Bunlar tabii inanılmaz deneyimler. Bisiklet maceraya atılmak için harika bir araç. Bazen bisikletle giderken 'Şu camiye bak ne kadar güzel' veya 'Şu dağa bak ne kadar görkemli' diyoruz. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sınırlardan geçerken çok komik olaylara şahit olduklarını dile getiren Rutland, "Bulgaristan'dan Türkiye'ye girebilmek için sınır kapısından geçtik. Tabii sınır kapısında insanlar araba ve kamyonlarında uzun süre bekliyorlar. Bize hemen öncelik veriyorlar. Onlar da 'bu kadar yolu gerçekten bisikletle mi gelmiş' diye şaşırıyorlar. Pasaportumuzu verdiğimizde oradaki görevli şaşırıyor. Bunlar da komik anılar olarak kalıyor." diye konuştu.







