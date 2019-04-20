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DÜ’de otizmli çocuklar konulu fotoğraf sergisi açıldı

Dicle Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları tarafından tıp fakültesi binasında otizmli çocuklar konulu fotoğraf sergisi açıldı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:26
DÜ’de otizmli çocuklar konulu fotoğraf sergisi açıldı

Dicle Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları tarafından tıp fakültesi binasında otizmli çocuklar konulu fotoğraf sergisi açıldı.


Dicle Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları tarafından organize edilen sergiye DÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Kelle, Genç Yeryüzü Doktorları Danışmanı Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fesih Aktar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Genç Yeryüzü Doktorları Danışmanı Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fesih Aktar, Dicle Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları olarak, rektörlük ve dekanlığın destekleri ile otizmli çocukla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Doç. Dr. Aktar, “Dicle Üniversitesi Rektörlüğümüz ve Tıp Fakültesi Dekanlığımızın da destekleri ile başta geleceğin hekimleri olan öğrencilerimizle birlikte Otizmli çocuklarda farkındalığı artırmayı amaçladık. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler tarafından nisan ayı Dünya Otizm Farkındalık Ayı olarak kabul edilmektedir. Bizlerde genç meslektaşlarımız ile birlikte bu farkındalığı daha da yaygınlaştırmak amacıyla bir fotoğraf sergisi ve otizmli çocukların kendi dillerinden duygularını ifade eden bir çalışma yapmaya çalıştık. Otizm eğitilebilir ve öğretilebilir bir davranış sorunudur. Bir çok etken ve nedenin rol oynadığı bu davranış sorununa da en iyi yaklaşım bu çocukları tanımak, onların toplumda temel haklarını korumak ve sosyal olarak yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekli hassasiyetlerin gösterilmesini sağlamak, engelli çocuklar ya da bireyler olmadıklarını göstermek zorundayız. Sergimizde emeği geçen herkese ve katılımlarından dolayı da Dekan Yardımcımız Doç. Dr. İlker Kelle hocamıza ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:26
  1. sergi
  2. fotoğraf

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