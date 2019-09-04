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Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği'nden TÜSEB'e ziyaret

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:03
Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği'nden TÜSEB'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Erol ve beraberindeki heyet, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) ziyaret etti.

TÜSEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık bilimi alanında yürüttükleri çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarınca da ilgiyle izleniyor.

Bu kapsamda, TÜSEB Başkanlığını ziyaret eden DMD Yönetim Kurulu Başkanı Erol ve beraberindeki heyet, TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez'den nadir hastalıklar konusundaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erol, Sağlık Bakanlığı'nın nadir hastalıklarla ilgili yürüttüğü çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, bu alandaki bilimsel çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Tıpta uygulamalı proje için iş birliği çağrısı tamamlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Türkez de TÜSEB'in Sağlık Bakanlığı'nın sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreten, AR-GE desteği sağlayan, bilimsel araştırmalar yapan ve destek veren kuruluşu olduğunu belirterek, "Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı"nın 21 Ağustos'ta tamamlandığını aktardı.

Prof. Dr. Türkez, toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen nadir ve kronik hastalıklarla, farklı kanser türlerini kapsayan projeye, 30'u aşkın sağlık kuruluşundan 100'den fazla hastalık için 20 bine yakın hastayı içeren iş birliği önerileri sunulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Proje çağrısına gelen önerilerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek araştırma merkezleri, araştırmacılar ve oluşturulacak Ulusal Doku Bankası aracılığıyla ve çoklu omik yöntemleri temel alan yaklaşımla veri üretim süreci tamamlanacak. Bu çerçevede Türkiye Genom Projesi'nin yanı sıra Türkiye Transkriptom, Türkiye Proteom, Türkiye Metabolom ve Türkiye Metagenom projeleri de hayata geçirilecek. Ulusal projelerin entegrasyonu ile bir sonraki aşamada hayata geçirilebilir tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yürütülen çalışma ile Duchenne Müsküler Distrofi (DMD), Down Sendromu gibi nadir hastalıklar, parkinson ve diyabet gibi kronik hastalıklar ve kanserlerin erken tanı, tedavi ve önlenmesi hedefleniyor."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:03
  1. Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği
  2. nadir hastalıklar
  3. Sadullah Erol
  4. TÜSEB
  5. TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez

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