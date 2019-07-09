Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da Bodrum Limanı'na demirleyen "Radiant" adlı mega yat büyüklüğüyle dikkati çekiyor

MUĞLA (AA) - Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı 5 gündür Bodrum'da bulunuyor. Yat, önceki günlerde Yalıkavak açıklarına demirledi. Daha sonra Bodrum koylarını dolaştıktan sonra Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Yatın cuma gününe kadar limanda misafir edileceği öğrenildi. Üzerinde helikopter bulunan, 110 metre uzunluğundaki yatta jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jetskiler yer alıyor. Alüminyum gövde yapıya sahip mega yat, büyüklüğüyle de çevredekilerin dikkatini çekiyor.



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