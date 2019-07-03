0553 313 94 23

Dubai şeyhinin eşinden İngiltere’ye sığınma talebi

İngiliz medyası, Dubai Şeyhi Raşid el Maktum’un altıncı eşi Prenses Haya’nın, can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle Londra Yüksek Mahkemesine başvurarak İngiltere’ye sığınma talebinde bulunduğunu iddia etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
Dubai şeyhinin eşinden İngiltere’ye sığınma talebi

İngiliz medyası, Dubai Şeyhi Raşid el Maktum’un altıncı eşi Prenses Haya’nın, can güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle Londra Yüksek Mahkemesine başvurarak İngiltere’ye sığınma talebinde bulunduğunu iddia etti.


Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Şeyh el Maktum ile 2004 yılında evlenen Prenses Haya’nın, geçen hafta insan hakları savunucusu bir grup tarafından Almanya’da alıkonulduğu öne sürülmüştü. Bu ifadenin üzerinden çok geçmeden, İngiliz medyasında yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz medyası, prensesin şu anda Londra’da bulunan Kensington Sarayı yakınlarındaki 85 milyon sterlin değerindeki evinde olduğunu duyurdu. Aynı zamanda Ürdün Kralı’nın üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya, Londra’da özel eğitim görmüş, Oxford Üniversitesinde siyaset, felsefe ve ekonomi eğitimi almıştı.


Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) özel Dubai kanalları aracılığıyla iadesini istediği ifade edilirken, Haya’nın güvenliği konusunda endişeli olduğu belirtiliyor. El Maktum’un ise eşinin ortadan kaybolması konusundaki öfkesini internette paylaştığı tehditkâr bir şiirle duyurduğu ifade ediliyor.



Şeyhin kızı da El Maktum’dan kaçmış


Prenses Haya’nın ortadan kaybolması, şeyhin kızının da ortadan kaybolmasını hatırlattı. Şeyhin 33 yaşındaki kızı Prenses Latife, geçtiğimiz yıl babasını suçlayarak iltica etmeye çalışmıştı. Bir Fransız gemisi ile kaçmaya çalışan Prenses Latife, Hindistan açıklarında yakalanarak zorla Dubai’ye geri götürülmüştü.


Geçtiğimiz Aralık ayında eski İrlanda Devlet Başkanı Mary Robinson ile görüntülenen Prenses Haya’nın bir imaj çalışması gibi göründüğü ve isteği dışında orada tutuldu iddia edilmişti.


Dubai merkezli bir insan hakları derneğinin başkanı Radha Stirling, “Prenses Latife beni 2018 yılının başlarında yanına çağırdığında, bizden iltica konusunda yardım istedi. Hint Okyanusu açıklarında, Nostromo isimli yatta BAE Özel Kuvvetler askerleri tarafından yakalandığında Dubai’ye iade edilmektense ölmeyi tercih ederim diyerek sığınma çığlıkları attı”dedi.


İddialarına devam eden Stirling, yakalanmasından aylar sonra Mary Robinson ve Prenses Haya’nın yanında görüntülenen Prenses Latife’nin sersemletilmiş ve yatıştırılmış göründüğünü ve sonrasında ise prensesten herhangi bir haber alınamadığını söyledi. “Dolayısıyla, Dubai’ye iade edilmesi halinde Prenses Haya’nın korkmakta çok haklı olduğuna inanıyorum. Prenses, bu sığınmanın saraydan çıkması için tek güvenli yol olduğunun farkında” diye konuştu.


“Prenses, istismar edilirse polise, boşanmak isterse de mahkemeye gidemez” diyen Stirling, “Söylentilere göre doğrudan babası tarafından tarif edilemez şekilde istismar edilen Latife gibi Prenses Haya’nın da kaçmaktan başka çaresi yoktu. Prenses Haya’nın sığınma talebini desteklemek zorundayız. O Prenses Latife’ye ve bu ülkede erkeklerce istismar edilip, güçsüzleştirilmeye ve baskılanmaya başkaldıran tüm kadınlara borçlu” ifadelerini kullandı.


Abisinin 2006 yılında vefat etmesinin ardından başbakanlık ve başkan yardımcılığı yapan ve 6 defa evlenen şeyhin çok sayıda evliliğinden 9’u erkek, 14’ü kız toplamda 23 çocuğu var.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev süreci başladı
    1. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    2. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    3. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    4. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    5. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    6. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    7. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. Çanakkale'de orman yangını
    10. Trabzonspor'dan "3 Temmuz" paylaşımı
    11. Mustafa Çoban güven tazeledi
    12. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    13. Döviz kurları
    14. Amcasını öldürüp cesedini parçalayan..
    15. Siirtli arıcılar "propolis" üretimine..
    16. Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve..
    17. Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını..
    18. Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden..
    19. Kediye çarpmamak için takla attı: 1..
    20. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    21. Felç edici çaresizlik! Bu toplumun..
    22. Bingöl’deki tefeci operasyonunda 3..
    23. Kadoil, Gaziantep’te akaryakıtta yüzde..
    24. "Hayde bre koç yiğitler"
    25. Ruhani tarih verip dünyaya ilan etti!..
    26. 5 sterline alınan satranç taşı 735 bin..
    27. Dağcılar 40 metrelik falezleri çöpten..
    28. Başkan Özcan, OSB başkanlığına yeniden..
    29. Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor..
    30. Sözleşmeli sağlık personeli alımı..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz