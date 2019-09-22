Dubai Havalimanı'nda şüpheli İHA hareketliliği: Uçaklar geri çevrildi

Dubai Havalimanı'na inmesi planlanan iki uçağın, bölgede tespit edilen şüpheli İHA hareketliliği sebebiyle başka havalimanına yönlendirildiği duyuruldu.

Dubai Havalimanı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, havalimanının yerel saatle 12:36 ve 12:51 arasında geçici olarak uçuşlara kapatıldığı ve bu sırada havalimanına iniş gerçekleştirmesi planlanan Emirates Hava Yolları'na ait iki uçağın başka havalimanına yönlendirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlenmişti.

Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.



Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Bölge ülkeleri de olası İHA ve SİHA saldırılarına karşı teyakkuz halinde bulunuyor.