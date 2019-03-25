0553 313 94 23

Duba hırsızı tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi’ne ait metal kaldırım dubalarını çaldığı tespit edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:41
Duba hırsızı tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi’ne ait metal kaldırım dubalarını çaldığı tespit edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Düzce Belediyesi’nde görevli olan ve hukuki işleri yürüten avukatlar Cedidiye Mahallesi Hacı Hamdi Sokağı’nda belediyeye ait metal dubaların çalındığını gösteren kamera kayıtlarını da içeren dilekçeyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından iki şüphelinin, 4 demir dubayı yerinden sökerek üç tekerlekli arabaya koyup götürdüğü tespit edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu..
    2. "İlacını kendi üreten bir Türkiye..
    3. Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı..
    4. Haymana: "Talaslılar Hiçbir Yalana..
    5. Aliağa’da "patilerin sesi" oldular
    6. Yanan kümesteki horozlarını kurtarmak..
    7. Hattuşa’da doğa yürüyüşü
    8. Bağcılar’a çocuk, genç, yetişkin ve..
    9. İzmir’de ilginç olay: Mazgala sıkışan..
    10. 32 ülkenin modelleri Aspendos’ta
    11. Çimsa'dan 150 milyon TL tutarında..
    12. Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir..
    13. Tüberküloza dikkat!
    14. Ersoy: “5 yıl içerisinde 20 milyon..
    15. Turist sayısında hedef 50 milyon
    16. ‘Mali’ polis süsü vererek iş..
    17. Mamut Art Project, 3-7 Nisan'da..
    18. Kılıçdaroğlu 325 PKK bağlantılı adaya..
    19. Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü
    20. Başkan Özaltun’dan birim müdürlerine..
    21. Başsavcı Akarca, Bulgaristan Başbakanı..
    22. Otomobil kaldırıma çarptı, sürücü..
    23. Alabalık yetiştiriciliği yapan..
    24. Erciyes’te Artık Çekilmez Oldun..
    25. İstanbul’daki ana darbe davasında 14..
    26. Vestel'in 12 ürünü Good Design ödülü..
    27. Vodafone teknoloji ve çözümlerini..
    28. DSP Balıkesir Başkan adayı Kamber’den..
    29. Tavşanlı Kaymakamı’ndan tam isabet
    30. (Özel) Hamsi tahtını sardalyeye bıraktı
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda