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Duayen spor yazarı hayatını kaybetti

TSYD'nin İstanbul eski şube başkanlarından, duayen gazeteci ve spor yazarı Eyüp Karadayı, 85 yaşında vefat etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
Duayen spor yazarı hayatını kaybetti

Eski Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı 85 yaşında vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eski yöneticilerimizden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı'ya Allah'tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere yakınları, sevenleri ile camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)İstanbul Şubesinin eski başkanlarından duayen spor yazarı Eyüp Karadayı'nın cenazesi, 16 Haziran Pazar günü Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
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