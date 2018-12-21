Duayen spor spikeri Orhan Ayhan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Ayhan, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer kareye oy kullandı.

Orhan Ayhan, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın, "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde tercihini Emrah Yorulmaz'ın çektiği, "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğraftan yana kullanan Ayhan, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın, "Ata sporu" adlı karesini seçti.