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Duayen spor spikeri Orhan Ayhan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

21 Aralık 2018 Cuma 09:40
Duayen spor spikeri Orhan Ayhan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Ayhan, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer kareye oy kullandı.

Orhan Ayhan, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın, "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde tercihini Emrah Yorulmaz'ın çektiği, "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğraftan yana kullanan Ayhan, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın, "Ata sporu" adlı karesini seçti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:40
  1. İstanbul
  2. AA
  3. AA'nın

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