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Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) kurucularından ve kurucu başkanı olan Mahmut Sabah, son yolculuğuna uğurlandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:07
Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) kurucularından ve kurucu başkanı olan Mahmut Sabah, son yolculuğuna uğurlandı.


Dün geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayata veda eden Gazeteci Mahmut Sabah için Hulusi Akar Cami’nda tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sabah’ın cenazesi, Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, oda başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Sabah’ın meslektaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.



Mahmut Sabah kimdir:


1938 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Gazeteciliğe 1954 yılında Yeni Kayseri Gazetesi’nde başladı. Yerel gazetelerde muhabir ve yazı işleri müdürlükleri yaptı. 1958 yılında Hürriyet Gazetesi Kayserimuhabirliğine başladı. Bu gazetede 35 yıl muhabir, büro şefi ve bölge temsilcisi olarak çalıştı. Bu süreçte önemli gazetecilik olaylarına imza attı. 27 Mayıs 1960 sonrası Yassıada’da yargılanıp, Kayseri cezaevine getirilen aralarında merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın da bulunduğu hükümet üyeleri ve milletvekilleriyle haber ve röportajlar yaptı. 17 Eylül 1967 günü 41 sporseverin ölümüyle sonuçlanan Kayserispor- Sivasspor maçı olaylarını, 1969’da TÖS adıyla bilinen Türkiye Öğretmenler Sendikası genel kurulu nedeniyle çıkan ve ülke gündemine oturan olayları tarafsız ve objektif bir bakışla gazetesine taşıdı. Mart 1971’de THKO eylemcisi Deniz Gezmiş’in Gemerek’te yakalandığı sırada olay yerindeki tek gazeteciydi. Yazı ve fotoğrafları Hürriyet Gazetesi’nin yıldırım baskılarında yer alırken, ’Yılın Gazetecisi’ seçildi. 1980 yılında bir grup arkadaşı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni kurdu. 1980-88 yılları arasında KGC’nin başkanlığını yaptı. 1975-1998 yılları arasında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) temsilciliği görevinde bulundu. 1996 yılında Hürriyet Haber Ajansı’ndan ayrıldıktan sonra Dünya Gazetesi’nde ekonomi ağırlıklı yazılar yazdı. Sabah evli 3 çocuk babasıydı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:07
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