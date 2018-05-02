Dualarla uğurlanan PÖH'ler birliklerine döndüler

Bingöl'den Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütleri YPG/PKK- DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlanan özel harekat polisleri kente döndü.

TİM İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 22 kişilik tim için şube müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi.

Törene katılan Bingöl Valisi Ali Mantı, özel harekat polisleri ile tek tek görüştü.

Mantı, yaptığı açıklamada, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na bütün vatandaşların gönüllü olarak katılmak istediğini anımsatarak, görevlerini başarıyla tamamlayan özel harekat polislerini kutladığını söyledi.

Özel harekatçıların her zaman göreve hazır olduğuna işaret eden Mantı, "22 Şubat'ta Afrin'e gönderdiğimiz 22 özel harekatçı kardeşimizi bugün tekrar sağ salim aramızda görmekten son derece mutluyuz." dedi.

Mantı, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımız da gönüllü olarak gittiler ve orada görevlerini son derece fedakarlık içinde yerine getirdiler. Bugün de Allah'a şükür aramıza geldiler. Hoş geldiniz diyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah bundan sonra da ülkemizin güvenliğiyle ilgili bir durumda ya da devletimizin, yöneticilerimizin vereceği her türlü görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz. Çünkü gözlerindeki o kararlılığı, kahramanlığı gördük. Kendilerine bundan sonra da hayırlı görevler diliyoruz."

''DUALARINI ESİRGEMEYEN HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ''

Polis memurlarından Bahadır Katrancı, devletin kendilerine verdiği görevi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Katrancı, "İnandığımız davada 'lam' gibi secde edip, 'elif' gibi dik durmaya and etmiş teşkilatın mensupları olarak devletimizin bize vermiş olduğu görevi başarıyla tamamladık. Sağ salim peygamber ocağına döndük. Biz orada görevdeyken bizden dualarını esirgemeyen halkımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman bu tür görevler için eğitiliyor, devletimizin emir ve talimatlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Barış Demirtaş da Afrin'de görev yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "İyi ki de gitmişim. Orada vatanımızı ve milletimizi savunmak kadar güzel bir şey yoktu. Görevimizi başarıyla yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Törene, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay da katıldı.