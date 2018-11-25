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Duaların yücelttiği ak bayrak rüzgar bekliyor

Gazetemiz okurlarından Nevzat Özpelitoğlu, "Duaların yücelttiği ak bayrak rüzgar bekliyor" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

25 Kasım 2018 Pazar 12:16
Duaların yücelttiği ak bayrak rüzgar bekliyor

Nevzat Özpelitoğlu

Balıkesir

31 Mart 2019 Mahalli seçimlerine 4 ay gibi kısa bir zaman kalmıştır. Bu kısa zaman dilimini Ak Partinin ak insanları ak mücahit ve ak mücahideleri en iyi şekilde değerlendirmek için el cihadı fi sebilillâh diyerek kapı kapı gezmeli ve ülke gerçeklerini anlatarak; neden Ak Parti sorusunun cevabını insanımıza anlatmalıdır.

Kapılara Ak Parti broşürlerini bırakıp gitmek hizmet değildir özellikle kapılar çalınmalı ve neden Ak Parti sorusunun cevabı mutlaka anlatılmalıdır. Bu seçimlerin özellikle Hak-Batıl mücadelesinde bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapılmalıdır. Dünyanın tüm şer güçlerinin bir araya gelerek yeni bir Haçlı seferi düzenleyip içimizdeki gizli Siyonist Haçlıları ve yine içimizdeki işbirlikçileri nasıl kullandıkları anlatılmalıdır. Ayrıca sureti Haktan görünerek bu Siyonist Haçlı sürülerinin ve onların içimizdeki işbirlikçilerinin değirmenine su taşıyan mini muhalefetin yaptığı madrabazlıklar anlatılmalı ve yine onların yüzlerindeki maske yırtılmalıdır. Şeytan, şeytanlığını ifa edeceği zaman şeytan kılığında gelmez mutlaka melek kılığına girerek gelir ve muhatabını öylece kandırır. Bizim mini muhalefette bu oyunu oynayarak şer ittifakına destek oluyor.

İşte şimdi CHP’de bu oyunu oynamaya başladı. Baktılar ve gördüler ki Din iman düşmanlığıyla bu iş olmuyor o zaman mini muhalefetle kol kola girerek Ekmeledin’le, Bekâroğlu ile Abüllatif’le, daha doğrusu İslami kimlikli adaylarla milleti kandırabileceklerini zannederek bu seçim aletlerini (!) kullanmaya başladılar. Tabii millet yutarsa.

Ak iktidarın ak insanları bu sahtekârlara müsamaha ile yaklaşıp, ‘’yahu bunlar bizim eski dostlarımızdır’’ dedikçe şımardılar ve düşman cephesine millet cephesi diyerek nokta kadar da olsa hep omuz verdiler. Dün Kılıçdaroğlu’nun yanı başında Hak Adalet diye pankart taşıyan bir adam bugün CHP listesinden taşındığı TBMM’de malûm kimliği ile ve Fetö ağzıyla konuşabiliyorsa bunlara müsamaha değil müdahale gerekir.

Haçlı dünyasının ve içimizdeki yerli işbirlikçilerinin komitacı partileri de yedeğine alarak başlattıkları yalan ve iftira kampanyası, önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Her fırsatı bir bahane sayarak heykel üzerinden, Mustafa Kemal üzerinden, bayrak ve din üzerinden yapacakları provokasyonlara dikkat edilmelidir. Bu sahtekârlar provokasyonda bile çağın gerisinde kaldıklarının hâlâ farkında değiller. Çarşaflı birisi heykelin bacağına bir nacakla vurup hızla uzaklaşıyor. Bir diğeri heykelin tepesine çıkıp oturuyor ve bunu Mustafa Kemal’e saldırı diyerek insanımızı provokasyona alet edebileceklerini sanıyorlar. Provokasyon adeta sırıtıyor. Bunların Mustafa Kemal sevgisi de sahte. Geçtiğimiz yıllarda sarhoş bir Amerikalı böyle bir heykelin tepesine çıkıp nahoş hareketler yaptığında bu Mustafa Kemal sevicilerin hiç sesleri çıkmamıştı.

Millet olarak bu oyunlara gelmemeliyiz. Bu güne kadar yapılan yanlışları yazarak ve söyleyerek eleştirilerimizi yaptık. Bazılarımız; “şu adam tekrar aday olursa ben oy vermem” diyecek kadar sert tenkitlerde bulundu. Peki, tüm uyarılara rağmen o beğenmediğimiz adam aday gösterilirse Milletimizin inancıyla arası pek iyi olmayan, bu ülkede ezanımızı 18 yıl, 1932’den 1950’ye kadar asli şekliyle okutturmayan, Kur’an yazısını yasaklayıp, tuğraları ve kitabeleri kırdıran, kırdıramadıklarının üzerini betonla kapattıran ve de komitacıların mirası, ihtilallerin hamisi  CHP’ye mi oy vereceğiz? 

CHP gibi bir parti ile ittifak yapıp  onun 10 milletvekili fazla çıkarmasını sağlayan binde 6’lık mini muhalefete ve diğer muhalefet partilerine mi oy vereceğiz? Asla! İnanan insan hadiselere ferasetle bakar ve görünmeyeni görür şer ortaklıkları hisseder, daha sonra pişman olacağı şeyi yapmaz.

Adaylarımızın hepsi birbirinden değerlidir, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan bu adayların hepsini tanımaktadır ve içlerinden mutlaka en kabiliyetlilerini seçecektir diye düşünmeliyiz.

Çünkü Türkiye Tayyip Bey ve ekibine güveniyor. Dünya mazlumları Türkiye insanının Tayyip beyle bir zafer daha kazanacağına inanıyor ve bu inançla 31 Mart 2019 Mahalli seçim sonuçlarından Tayyip Beyin zaferle çıkmasını bekliyor.

Tıpkı Malazgirt’te Alpaslan’ın, Çaldıran’da Yavuz Sultan Selim’in, Niğbolu’da Yıldırım’ın, Kosova da Sultan Murad’ın, Bizans surları önünde Fatih Sultan Mehmet Hanın, Zigetvar önlerinde Kanuni’nin, Milli Mücadelede Mustafa Kemal ve arkadaşlarının şahlanışı gibi, 31 Mart 2019’da Recep Tayyip Erdoğan’ın şahlanışını ve zaferini bekliyor.

Hülâsa edecek olursak 18 yıldan bu yana Tayyip beyin elinde zaferden zafere koşan AK BAYRAK yeni bir zaferle dalgalanmak için rüzgâr bekliyor. Bu rüzgâr Milletimizin 31 Mart 2019 seçimlerinde Tayyip Beye vereceği destektir. Mazlumların ve ezilmişlerin yapacağı duadır.

O halde gördüğümüz eksikliklere veya hatalara rağmen AK BAYRAĞI dalgalandıracak rüzgâra ortak ve destek olalım. Son pişmanlık fayda vermez.

Şer ittifakını güçlendirecek hareketlere tevessül etmeyelim vesselâm..

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:16
  1. Balıkesir
  2. 31 Mart 2019 Mahalli seçimleri
  3. Ak Parti
  4. Ak Parti broşürleri
  5. Hak-Batıl mücadelesi
  6. Siyonist Haçlıları
  7. CHP
  8. Kılıçdaroğlu
  9. TBMM
  10. Mustafa Kemal
  11. Mustafa Kemal’e saldırı
  12. Mustafa Kemal seviciler
  13. Recep Tayyip Erdoğan
  14. Malazgirt
  15. Yavuz Sultan Selim
  16. Fatih Sultan Mehmet Han
  17. Milli Mücadele

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