Dualarımı kabul eyle Allah’ım

-Yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin Allah’ım.

-Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma bütün günahlarıma tövbe ya Rabbi!

-Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum, Azrail’i karşıma güler yüzle çıkar ya Rabbi!

-Gözümün ışığını, beynimin dimağını, elimin, kolumun, ayaklarımın direncini, tüm vücudumun güç ve kuvvetini elimden alma ya Rabbi!

-Bakışım ibadet, sükûtum tefekkür olsun. Konuşmam zikir yapsın. Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsin elinde bırakma ya Rabbi!

-Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbi!

-Aileme kötülük yapmak isteyenlere mani ol Allah’ım.

-Allah’ım, günahlarını affettiğin sıddıklardan eyle. Onların sohbetlerine, zikirlerine ilhak eyle ya Rabbi!

-Yeni doğmuş sübyan gibi karşına çıkmayı nasip eyle!

-Bizleri salih kulların arasına katıver.

-Defterimin kapanmayacağı hayırlar yapmayı nasip et.

-Naim cennetinin varislerinden eyle.

-Annemi ve babamı affet.

-Kabirde yüzümü kara çıkarma ya Rabbi!

-İçtiğimiz, bu dünyada ‘Zemzem’, öbür dünyada ‘Kevser’ olsun.

-Geçtiğimiz, bu dünyada ‘doğru yol’, öbür dünyada ‘Sırat’ olsun.

-Aldığımız, bu dünyada ‘güzel ahlak, öbür dünyada ‘nurlu berat’ olsun.

-Girdiğimiz, bu dünyada ‘Mekke-Medine’, öbür dünyada ‘Cennetü’l âlâ’ olsun.

-Gördüğümüz, bu dünyada ‘Beytullah, Ravza-i Mutahhara, Mina, Arafat, Müzdelife, Uhud’ öbür dünyada ‘Cemalullah’ olsun.

-Azığımız, hem bu dünyada hem öbür dünyada ‘takva, güzel amel, güzel ahlak’ olsun.

-Sofralarımız, ‘ilim sofrası’ olsun.

-Dostlarımız, bu dünyada ‘Hak dostları, âlimler, dervişler’ öbür dünyada da ‘Peygamberler Ordusu’ olsun inşallah!

-La İlahe İllallah. Kalbimizi Karartma!

-La İlahe İllallah. Rızkımızı daraltma!

-La İlahe İllallah. Bizi imansız bırakma!

-La İlahe İllallah. Kabirde bizi bunaltma!

-La İlahe İllallah. Kendi kapından başka kapı aratma.

-La İlahe İllallah. Kendine kul, Habibine ümmet olmaktan bizi bir an bile ayırma.

-La İlahe İllallah. Hesapsız sabır ver bize Allah’ım.

AMİN!

Ramazan ayınız "Başı Rahmet ortası mağfiret ve sonu da azaptan kurtuluş" olsun.