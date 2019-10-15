Vatandaşın duaları Mehmetçik'in muzafferiyeti için

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu yok etmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na vatandaşlardan da büyük destek geliyor.

Etkili bir şekilde teröristlerin kökünü kazımaya devam eden Mehmetçik için yurdun birçok yerinde Fetih Suresi okunurken, dualarını eksik etmeyen vatandaşlar da ordumuzun başarısı için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Vatanı için canını siper eden Mehmetçik'lerimizin muzafferiyeti için bir vatandaşımız da duasını esirgemeyerek askerlerimizin başarılı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor.