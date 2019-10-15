Vatandaşın duaları Mehmetçik'in muzafferiyeti için
Mehmetçik'in teröristlere karşı yürüttüğü Barış Pınarı Operasyon başarılı bir şekilde devam ederken, askerlerimizin ayağına taş bile değmesini istemeyen vatandaşların dualı desteği de gün geçtikçe artıyor.15 Ekim 2019 Salı 14:11
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu yok etmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na vatandaşlardan da büyük destek geliyor.
Etkili bir şekilde teröristlerin kökünü kazımaya devam eden Mehmetçik için yurdun birçok yerinde Fetih Suresi okunurken, dualarını eksik etmeyen vatandaşlar da ordumuzun başarısı için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.
Vatanı için canını siper eden Mehmetçik'lerimizin muzafferiyeti için bir vatandaşımız da duasını esirgemeyerek askerlerimizin başarılı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor.
YORUM YAZ