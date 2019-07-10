0553 313 94 23

Dualar Beyza için

Trabzon’un Erdoğdu Mahallesinde evde düşmeye bağlı beyin kanaması geçiren 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza Dursun hastanede yaşam savaşı veriyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
Dualar Beyza için

Trabzon’un Erdoğdu Mahallesinde evde düşmeye bağlı beyin kanaması geçiren 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza Dursun hastanede yaşam savaşı veriyor.


Edinilen bilgiye göre, evlerinde düşme sonucu beyin kanaması geçiren Beyza Dursun yakınları tarafından hemen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Beyza Dursun’un durumunun ağır olduğu belirtilirken, ailesi ve sevenleri doktorlardan gelecek olan umutlu haberi bekliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep Boğazları’nda güvenlik hamlesi
    1. ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep..
    2. Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
    3. Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği..
    4. Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim..
    5. Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA..
    6. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    7. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    8. 191 Kadın katıldı
    9. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    10. Rize'de tarihi kemer köprü..
    11. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    12. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    13. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    14. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    15. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    16. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    17. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    18. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    19. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    20. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    21. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    22. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    23. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    24. "Kanser artık kontrol altına..
    25. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    26. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    27. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    28. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    29. Hindistan Büyükelçisi..
    30. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"