Dualar 15 Temmuz şehitleri için edildi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde mevlit okutuldu.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde mevlit okutuldu.

Mevlit programı öncesi sabah Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Daire Amirleri ve kurum müdürleri Laçin, Mayıslar ve Dağküplü Mahallelerindeki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Programın ardından öğle namazını müteakiben Bilal-i Habeşi Camii’nde okunan mevlide Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitleri dualarla anılırken, namaz sonrası da ilçe sakinlerine yemek ikramı yapıldı.

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