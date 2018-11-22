Dua istemişti... Gamze Özçelik tesettüre girdi

Yenişafak'ta yer alan habere göre, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak kendisini vakıfa adayan oyuncu Gamze Özçelik'in tesettüre girdiği öğrenildi.

"Dua edin, çok istiyorum" demişti

Kendisini yardım çalışmalarına adayan ve kameralardan uzak duran Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, Miraç Kandili'nde dua istemişti. Başörtülü halinin yanına "Dua edin canlar. Çok istiyorum..." yazmıştı.

"İnşallah başarabilirim"

Özçelik daha önce, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" ifadelerini de kullanmıştı.

"Gerçeği arayan bir yapım var"

Daha önce verdiği bir röportajda Özçelik, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her zaman kırılgan, sahtelikten hoşlanmayan, gerçeği arayan bir yapım vardı. Allah inancı kalbime konmuştu çok şükür. Ama sadece ne şekilde inanmam ve uygulamam gerektiğine bu kadar hakim değildim"