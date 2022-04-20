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Okur Postası 'Dua ibadetin özüdür'
Okur Postası

'Dua ibadetin özüdür'

Gazetemiz okurlarından Ahmet Tepe 'Dua ibadetin özüdür' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 10:06:00 -
'Dua ibadetin özüdür'

Bizleri mübarek Ramazan ayına kavuşturan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ayrıca bu sene Ayasofya Camii’nde 88 yıl sonra Müslümanlar ilk teravih namazını kılmaya başladılar. Allahü Teala’ya ne kadar şükretsek azdır. Dua ibadetin özüdür. Yazımızı dua ile bitirelim: Ey yüce Allahım (c.c), Ramazan münasebeti ile bizleri affet. Tevbelerimizi kabul eyle. Bizlere hem dünyada hem ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. İslam düşmanlarına fırsat verme. Ramazan ayını ümmetin dirilişine vesile kıl. Senin her şeye gücün yeter, amin.

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