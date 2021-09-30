Yüce dinimiz İslam, duaya büyük önem vermiştir. Malumunuz olduğu üzere, Cenab-ı Allah (c.c.) “duanız olmasa neye yararsınız” buyurmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki, duanın inancımızdaki yeri çok büyüktür. Bir başka deyişle dua, mü’minlerin silahıdır.

Darda, sıkıntıda olduğumuz zaman, bizleri yoktan var eden Rabbimize sığınır, dua ederiz. Çünkü O’ndan başka başvuracağımız merci yoktur. Sığınılacak tek kapı, tek kapı Cenab-ı Allah’ın makamıdır. Buna karşılık günümüzde imanı zayıf, amentüsüz, besmelesiz kesimler duaya inanmadıkları gibi dua ile alay ediyorlar. Bir Müslüman böyle nasıl düşünür? Buna, dense dense akıl tutulması veya basiret bağlanması denir. Çünkü bu hastalıklı bakış açısı hiçbir Müslümana yakışmaz. Evet, dua ibadetin özüdür. Aynı zamanda çaresizliğin de ilacıdır. Ancak dualarımızın kabul olması için helal lokmaya önem verilmelidir. Çünkü haram yiyenlerin duaları kabul olmaz. Yüce Rabbim, bizlere helal mal ve helal lokma nasip eylesin. Madem duadan bahsettik dua ile yazımızı noktalayalım. Ey yüce Allah’ım; bizleri ve bütün ümmeti Muhammedi her türlü kazadan, beladan, şirkten, çaresiz hastalıklardan, şeytanın ve özellikle nefsimizin şerrinden koru. İslam düşmanlarına fırsat verme. Kafirlerin ve münafıkların tuzaklarını onların başına çal. Bizlere sağlık, afiyet ve huzur ihsan eyle. Bizleri, Kur’an’dan, bayraktan, ezandan ayırma. Devletimize ve milletimize hayırlar ihsan eyle.