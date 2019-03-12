Dua etmek için gittikleri mezarlıkta ölümden döndüler İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'na dua etmeye giden 2 genç, geri manevra yaparken takla atan otomobillerinde sıkışıp kaldılar.

İstanbul Beykoz'da mezarlığa dua etmeye giden iki genç kaza yaptı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten uçarak ters dönen araçtaki 2 genç ölümden döndü. Kaza saat 13.00 sıralarında İstanbul Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'nda meydana geldi. İki genç otomobille ölen yakınlarına dua etmek için mezarlığa geldi. Duaları eden gençler mezarlıktan ayrılmak için araca bindi. Mezarlığın içindeki yolda geri manevra yaptıkları sırada otomobil geri geri kayarak 3 metre yükseklikteki duvardan aşağıya çakıldı. Arabayı kullanan genç, ters dönen araçtan çıkmayı başardı. Arkadaşı ise hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan genci de kurtardı.

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