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DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na katıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ), Şanlıurfa’da düzenlenen 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na katıldı.

05 Mart 2019 Salı 15:46
DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na katıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ), Şanlıurfa’da düzenlenen 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na katıldı.

 

Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na katıldı. Türkiye’den 37 üniversitenin ve yurt dışındaki üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı fuarı, 11. ve 12.sınıf öğrencileri ile velileri ziyaret etti. Dicle Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Faysal Özdemir, DÜ’deki bölümler, kampüs koşulları, sosyal ve kültürel faaliyetler ile diğer imkanlar konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

 

Fuarda, DÜ’nün tanıtım standı öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:46
  1. Şanlıurfa
  2. kültür

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