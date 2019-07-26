DTSO’dan KOSGEB hamlesi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, (DTSO) geçtiğimiz günlerde Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören işyerleri ve esnafların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KOSGEB Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yollayarak, afetzede üyeler için acil kredi uygulaması talebinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin imzasıyla gönderilen yazıda “Düzce ili genelinde 17.07.2019 tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana gelmesi nedeniyle İdare Başkanlığınız tarafından Düzce’de meydana gelen doğal afetten etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla Acil Destek Kredisi verilmesi elzem olmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerine yer verildi.