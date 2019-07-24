DTSO’da sosyal medya eğitimi gerçekleşti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulunun organizasyonuyla “Girişimciler için Sosyal Medya Eğitimi” Matematik Mühendisi Girişimci Eğitmeni Bora Önalan’ın sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa; TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz ve kurul üyeleri ve çok sayıda kadın ve genç girişimci katılım sağladı.

Seminerin açılış konuşmasını Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz yaptı. Tüysüz, sosyal medyanın kadınların ticari alanlara erişiminin en kısa yolu olduğunu belirterek,bu eğitimlerin girişimci ve girişimci adaylarına ışık tutacağını da sözlerine ekledi.

Aslıhan Akbal Tüysüz’ün konuşmasının ardından kürsüye çıkan Matematik Mühendisi Girişimci Eğitmeni Bora Önalan, iki bölümde gerçekleştirdiği sunumda, sosyal medya kanalları üzerinde işletme sayfalarının oluşturulması, işletme sayfalarında kullanılacak görsellerin ve ürün hizmet içeriklerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu amaçla kullanılabilecek programlar, iş ilanı oluşturma teknikleri, paylaşılan ürün hizmet görsellerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi gibi birçok başlıkta katılımcılara bilgiler verdi.