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DTSO Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın olağan meclis toplantısı, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
DTSO Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın olağan meclis toplantısı, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.


Toplantı, Meclis Başkanı Ahmet Dertli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in geçtiğimiz ay gerçekleştirilen faaliyetleri meclis üyelerine aktarırken, oda adına katılan tüm etkinliklerde yine oda adına ve meclisin kendisine vermiş olduğu yoğun destekle hamleler yaptığının altını çizdi.


Şahin’in konuşmasının ardından aylık mizanlar görüşüldü. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından söz alan DTSO Meclis Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Çakır, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Trakya Bölge Odaları Kardeş Oda Protokolleri ziyaret programı ve buradaki izlenimleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Meclis toplantısın son kısmında söz alan Meclis Üyesi Hayati Eğilmez de Düzce Üniversitesi ve Özel Sektör temsilcileri ile birlikte yürütülmekte olan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ile Düzce Kabağı Markalaştırma çalışmaları hakkında gelinen son aşamalar konusunda meclis üyelerine bilgiler verdi.


Meclis Toplantısının kapanış konuşmasını yapan Başkan Ahmet Dertli, yoğun geçen gündemi en iyi şekilde değerlendiren ve çalışmalara katılım sağlayan meclis üyelerine teşekkür ederek meclis toplantısını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
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