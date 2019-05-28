DTSO ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nden madde bağımlılığıyla ortak mücadele kararı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda işbirliği yapma kararı aldı.

DTSO’nun ev sahipliğinde yapılan işbirliği toplantısına, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Bayram Duman ve DTSO yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı sonucunda uyuşturucu ve madde bağımlılığının özellikle gençlik döneminde başladığı ve bunun için de okullar ve ailelerle birlikte konunun ele alınması ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması konularında fikir birliğine varıldı.