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DTSO, iftar yemeğinde üyeleriyle bir yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) oda organları ve üyeleriyle birlikte iftarda bir araya gelerek, bir yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:22
DTSO, iftar yemeğinde üyeleriyle bir yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) oda organları ve üyeleriyle birlikte iftarda bir araya gelerek, bir yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, oda organları ve üyeleriyle bir yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen faaliyet raporları toplantısında açılış konuşması yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, yeşil liste olarak seçim sürecinde vaat ettiklerini, bugüne kadar yaptıkları, hedefledikleri çalışmaları ve projeleri odanın organları ile birlikte istişare etmek için bir araya geldiklerini belirtti. Bir yıllık faaliyet raporunu açıklayan Kaya, TCDD’den 3 bin metrekarelik alan yerine 75 metrelik yol üzerinde uygun alanlar tarandığını, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşülerek seçilen 17 bin metrekarelik alanın satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını, Ticaret Sicil başta olmak üzere oda hizmet birimlerinde dijital arşive geçildiğini ve bunlar gibi birçok faaliyetin gerçekleştiğini belirterek dosya şeklinde üyelerinin masalarına bıraktıklarını kaydetti. Kaya, açıklamalarından sonra DTSO yönetim kurulu meclisi meslek komiteleri, kadın girişimciler kurulu, genç girişimciler kurulu ve yüksek istişare kurulundan oluşan 300 iş insanı ve DTSO çalışanlarıyla orucunu açtı.


Toplantı, iftar yemeğinden sonra oda üyeleriyle birlikte soru cevap şeklinde devam etti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:22
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