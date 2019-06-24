DTSO Başkanı Şahin’in mutlu günü Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in oğlu Ömer Şahin, İş adamı İsmail Kurt’un kızı Damla Kurt ile dünya evine girdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in oğlu Ömer Şahin, İş adamı İsmail Kurt’un kızı Damla Kurt ile dünya evine girdi.

Bolu’da bir otelin balo salonunda gerçekleştirilen görkemli düğüne iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu’nun kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptı.

Ömer Şahin ve Damla Kurt çifti Aralık 2018’de Kurt ailesinin İstanbul’da gerçekleştirilen törenle nişanlanmıştı. Nişan yüzüklerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlütakmıştı.

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