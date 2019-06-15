DTSO Başkanı Şahin, “Tarım OSB kurma hedefimiz var”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan DTSO Başkanı Tuncay Şahin “Tarım OSB kurma hedefimiz var” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 5. Meslek Komitesi Üyesi Nihat Sevdim ve Düzce Tarım, Hayvancılık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin girişimleriyle Kaz Yetiştiriciliği, yasal eksiklikler ve kamu desteklerinin yaygınlaştırılması konularında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, akademisyenler, sektör temsilcileri ve kaz yetiştiricileri katıldı.

Bölge illerde kaz yetiştiriciliğiyle ilgilenenlerin yoğun katılım sağladığı çalıştayda konuşan DTSO Başkanı Tuncay Şahin, “Düzce’nin tarım ve hayvancılık alanlarında verimli arazileri var. Kamusal destekleri ilimizde kullandırmaya çalışıyoruz. Tarım OSB kurma hedefimiz var. Tüm bunların yanında Kaz Yetiştiriciliği konusunda da sizlerin yanında olacağız. Oda olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Toplantının ilk gününde konuşmacı olarak yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Boz, kaz yetiştiriciliği, pazar payı, uyulması gereken kurallar ve besicilik yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

2 gün süren kapsamlı eğitim dolayısıyla bölgedeki katılımcılar organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirdiler.