0553 313 94 23

DTSO Başkanı Şahin ek istihdam destekleri anlattı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, “İşletmeler yapacakları ek istihdamlarla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de düşük maliyetlerle iş gücüne erişme fırsatı yakalayacaklar” dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:40
DTSO Başkanı Şahin ek istihdam destekleri anlattı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, “İşletmeler yapacakları ek istihdamlarla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de düşük maliyetlerle iş gücüne erişme fırsatı yakalayacaklar” dedi.

 

Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri yapıldı.

 

Seminerin açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Zaman zaman gerçekleştirdiğimiz bu seminerde amacımız ihracat yapan firmalarımızın yasal prosedürleri ve değişen yönetmelikleri daha çabuk öğrenmeleri, bu sayede de zaman kazanmalarına vesile olmaktır. Bugün eğitim öncesinde sizlere devletimizin başka bir konudaki müjdelerinden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde TOBB’da gerçekleştirilen bir toplantıda İstihdam Seferberliği 2019 programının detayları açıklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin işbirliği ve koordinasyonuyla yürütülecek olan kampanyada işletmeler yapacakları ek istihdamlarla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de düşük maliyetlerle işgücüne erişme fırsatı yakalayacaklar. İstihdam Seferberliği 2019 programında özetle; İşçi ücret desteği, SGK ve vergi desteği, İşbaşı eğitim destekleri, SGK prim ve vergilerini düzenli ödeyenlere ekstra indirimler gibi birçok destek sağlanmaktadır. Tüm bu destekler ve detaylarına www.istihdamseferberligi.org adresinden ulaşılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

 

Şahin’in konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçılar Birliği, Türk Eximbank yetkililerinin bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:40
  1. Düzce
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri anlattı
    1. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    2. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    3. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    4. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    5. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    6. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    7. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    8. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    9. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    10. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    11. Yeni dönemde büyük yenilik! Hepsi..
    12. Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri..
    13. DTSO Başkanı Şahin ek istihdam..
    14. Anaokulu öğrencileri civcivler ile..
    15. Kutsal emanetler Karacabey’e teslim..
    16. Çaldığı televizyonu evinde izlerken..
    17. Son anket sonuçları son dakika Van..
    18. Trabzonspor'da Erzurumspor maçı..
    19. Her yerde aranıyorlardı! Yakalandılar...
    20. İstikal Marşını güzel okuma yarışması..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!