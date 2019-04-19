0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

DTSO 60. yılını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, odanın kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmadı "Aldığımız emaneti daha ilerilere taşımak için geceli gündüzlü çalışıyoruz" dedi.

19 Nisan 2019 Cuma 21:21
DTSO 60. yılını kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, odanın kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmadı "Aldığımız emaneti daha ilerilere taşımak için geceli gündüzlü çalışıyoruz" dedi.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) 60. Yıldönümü kutlaması Düzce Teknopark’ta gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını Nisan 1959’da dönemin Belediye Başkanı Süleyman Kuyumcu’nun teşvikleriyle, iş insanı Afer Tütüncüoğlu’nun önderliğinde, Düzce Belediyesi binasında kendilerine tahsis edilen büroda kurulduğunu belirterek “1959 yılından bu güne kadar Düzce Ticaret ve sanayi Odası’nın bölgenin en prestijli odası olma idealine hizmet eden tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlardan aldığımız emaneti daha ilerilere taşımak için geceli gündüzlü çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli ise “Bölgemizin en güçlü odalarından biri olma yolunda 1959 yılında kurucu başkanımız Afer Tütüncüoğlu önderliğinde kurulmuş, günümüzde de o şevk ve iradeyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bizim itici gücümüz üyelerimiz. Üyelerimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda hem fiziki anlamda hem de mental anlamda odamızda birçok yeniliğe imza attık. Bu ve benzeri inovasyon çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bugün burada 60. Kuruluş yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz ticaret ve sanayi odamızı, sizlerin de katkılarıyla çıkarılabilecek en üst seviyelere çıkarmaya gayret edeceğiz. Düzce belediye hizmet binasından, şu an halen faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz binamıza kadar olan serüvenimiz içerisinde önceki dönemlerde danışman olarak hizmet ürettiğim odamızda sizlerin teveccühleriyle bugün meclis başkanı olarak görev alıyorum. Sorumluluklarımızın ağır, kat etmemiz gereken mesafenin zor olduğunun bilincindeyiz.


Hem meclisimiz, hem de yönetimimiz emin adımlarla, güçlü hamlelerle odamızın ve üyelerimizin menfaatlerini sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


60. yıl kutlama programında eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Ahmet Güney, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı da tebriklerini belirten konuşmalar gerçekleştirdiler.


Toplantı, Eski Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, Düzce’ye önemli katkıları olan firmalar, eski personel ve protokol mensuplarına plaket takdimiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatvan’daki kadınlardan mültecilere yardım eli
    1. Tatvan’daki kadınlardan mültecilere..
    2. Galatasaray Kayserispor ne zaman saat..
    3. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:..
    4. B. Elazığspor - Osmanlıspor maçının..
    5. Eyüp Sultan Camii’nde Berat Kandili..
    6. Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne..
    7. Başkan Erdoğan'dan aile kabrine ziyaret
    8. Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki!
    9. Anadolu'nun ilk camisi Habib-i..
    10. Üsküp'te "12. Uluslararası Öğrenci..
    11. İSPARK’tan Bekir Aslıtürk’ün sosyal..
    12. Van’da Berat Kandili idrak edildi
    13. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28...
    14. Çanakkale ziyaretleri devam ediyor
    15. Dışişleri Bakanlığı: "Macron'un terör..
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    17. Park halindeki otomobile çarpan..
    18. Ülkede otobüs devrildi! Çok sayıda ölü..
    19. Başkan Yarka Şırnak zaferinin ardından..
    20. Berat gecesinde camiler doldu taştı
    21. Libya'da binlerce kişiHafter'i..
    22. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    23. Türkiye Yayıncılar Birliği 23. Olağan..
    24. Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılı..
    25. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 -..
    26. ARAPDER Başkanı Kırboğa: Irkçılık..
    27. OMÜ’deki “Türkiye’de Yüksek Din..
    28. Anadolu Farm Şirketi'nden büyük..
    29. Cami tuvaletinden hırsızlık yapan..
    30. Londra'daki çevreci işgal eyleminde..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi