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DTO’da Aydem ve Gediz Elektrik bilgilendirme semineri yapıldı

Aydem ve Gediz Elektrik, elektrik enerjisi piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklerle ilgili sanayi ve ticarethane abonelerine yönelik Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve güvence bedeli konularında düzenlediği seminerler dizisi başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:20
DTO’da Aydem ve Gediz Elektrik bilgilendirme semineri yapıldı

Aydem ve Gediz Elektrik, elektrik enerjisi piyasasında fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklerle ilgili sanayi ve ticarethane abonelerine yönelik Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve güvence bedeli konularında düzenlediği seminerler dizisi başladı. Program kapsamında Denzili’de de seminer verildi.


Seminer dizisinin ilk bölümü, 17 Haziran’da İzmir Elektrik Mühendisleri Odası ve Denizli Ticaret Odası’nda 19 Haziran’da Denizli Elektrik Mühendisleri Odasında gerçekleştirildi. 20 Haziran’da ise Manisa Ticaret Odası’nda ağırlıklı olarak sektör temsilcilerinin sorularının yanıtlandığı ve bilgilendirmelerin yapıldığı verimli bir seminer ile devam etti. Katılımcı sayısının fazla, ilginin ise yoğun olduğu seminerlerde, son kaynak tedarik tarifesi hakkında ve güvence bedelinin ne olduğu, neden alındığı ve neden güncellendiği gibi konular hakkında bilgiler verildi. Seminerlere yüksek elektrik tüketimi olan sektörlerden sivil toplum kuruluşları, Elektrik Mühendisleri Odaları gibi meslek örgütleri, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Organize Sanayi Bölgeleri’nden uzmanlar da katıldı.


Aydem ve Gediz Elektrik, paydaşlarının bilinçlenmesine katkı sağlayan ve elektrik maliyetini yönetme konusunda düzenleyeceği seminerlerle tüketicilerini bilgilendirmeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:20
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