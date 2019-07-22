DTÖ toplantısında Güney Kore - Japonya gündemi

Güney Kore, Japonya’nın yüksek teknoloji ürünlerine uyguladığı ihracat kısıtlamalarına son verilmesi için Dünya Ticaret Örgütü’ne özel temsilci gönderecek.

Japonya’nın yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatında Güney Kore’ye yönelik uyguladığı kısıtlamalar iki ülke arasında gerilimin sürmesine neden olurken, Güney Kore cephesinden yeni bir hamle geldi. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Güney Kore, Japonya’nın ihracat sınırlamalarının sona ermesi için diplomasi yürütmek üzere Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısına özel bir uzman heyet gönderecek. Bakan Yardımcısı Kim Seung-ho’nun başkanlık edeceği heyet, Salı günü başlayacak DTÖ Genel Kurul toplantısına katılacak. Japonya’nın ihracat kısıtlamalarına karşı DTÖ’den destek isteyeceği öğrenilen Kim’ in, nükleer felakete sahne olan Fukushima da dahil olmak üzere 8 Japon bölgesinden gelen balık ürünlerine yönelik Güney Kore’nin ithalat yasağını destekleyen DTÖ kararının alınmasında kilit rol oynadığı öğrenildi.

Kim’in DTÖ Genel Kurulu’nda Japonya’nın uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini savunması beklenirken, Japonya’nın ise kararın ihracat güvenliğini sağlamayı amaçladığını ve uluslararası kuralların ihlal edilmediğini dile getireceği tahmin ediliyor.