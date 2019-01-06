DT'den kadın yazar ve yönetmenlere "pozitif ayrımcılık"

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce kadın yazar ve yönetmenleri teşvik amacıyla başlatılan proje kapsamında sahneler, kadınların yazıp yönettiği oyunlara açıldı.

DT'nin yurt genelindeki sahnelerinde izleyiciyle buluşan oyunlarda, Güldünya Tören'in acı hikayesinden savaş mağduru kadınlara, geçmişini sorgulayanlardan Zümrüdüanka misali küllerinden doğanlara, haklarının peşinden koşanlardan hayata bıraktığı yerden tutunmaya çalışanlara kadar birçok farklı kadın öyküsü anlatılıyor.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk kadının sanatsal gücünü dünyaya ispat etmek için hayata geçirilen projeye ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yerli yazarların kendileri için taşıdığı öneme dikkati çeken Kurt, yerli yazarları, oyuncuları, yönetmenleri evrensele taşımayı, yurt dışında tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

"Dünya klasiklerini oynuyoruz ama yurt dışına gittiğimizde kendi yazarlarımızla festivallere, buluşmalara katılalım istiyoruz." diyen Kurt, Karagöz-Hacivat ve masallar gibi özgün Türk eserlerini dünyayla buluşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Kurt, yerli yazarları destekleme çalışmaları kapsamında bu yıl bir ilki hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Daha evvel Devlet Tiyatrolarında 70 yıldır hiç oyunu oynanmamış kadın yazarlara pozitif ayrımcılık yaparak onların eserlerini repertuvarımıza dahil ettik." dedi.

DT'nin yurt genelindeki sahnelerinde 12 yerli kadın yazarın eserinin 12 kadın yönetmen tarafından sahneye konulduğunu anlatan Kurt, "Bunu şunun için yaptık, hem repertuvarımız zenginleşsin hem kadın yazar sayımız artsın hem de kadın yönetmenlerimiz yetişsin, repertuvarımızda ve kurumumuzda bu oyunları yönetecek kadın yönetmenimiz olsun istedik." ifadesini kullandı.

Oyunlarla şiddet, göç, savaş mağduriyeti başta olmak üzere kadınların maruz kaldığı birçok sorunun sahneye taşındığına işaret eden Kurt, "Kadınlar konusunda, kadına şiddet konusunda toplumsal bir duyarlılık var. Savaş mağduru kadınlar konusunda da bir duyarlılık var. Bu duyarlılıkları artıralım, bunu gündeme getirelim istedik. Kadına dair her konunun işlendiği bir repertuvar yapıldı. Bunu önemsedik ve devlet tiyatrosuna dahil ettik ve çok da güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kurt, oyunların 2019-2020 sanat sezonunda da izleyiciyle buluşmaya devam edeceğini belirterek, "Seyircisi tükenmeyen hiçbir oyunu repertuvardan kaldırmıyoruz. Tuttuğu sürece, seyircisi olduğu sürece hem kendi bölgelerinde hem turne bölgelerine giden oyunlarımız olacak bunlar." diye konuştu.

- "Başkentte bir araya getirdik"

Mustafa Kurt, oyunları Diyarbakır, Trabzon, Bursa, Antalya, Konya, İstanbul, Erzurum, Sivas'ta sahnelenen kadın yazar ve yönetmenleri, "Kadın Yazarlar Haftası" kapsamında geçen ay Ankara'da buluşturduklarını bildirdi.

Bu oyunların da bir hafta boyunca başkent izleyicisinin beğenisine sunulduğuna değinen Kurt, "Neredeyse bilet bulunamadı, çok iyi bir buluşmaydı. Hem yazarlarımız açısından moral motivasyon oldu hem de seyircimiz bir hafta içinde farklı farklı kadın yazarlarımızın eserlerini izleyebildi." dedi.

Türk kadınını daha çok oyun yazmak ve sahnelemek konusunda yüreklendirmenin kendileri için büyük önem taşıdığına işaret eden Kurt, "Kadın yazarlarımızın eserlerini ilk ve son defa oynamadık. Bunu repertuvarımıza alırken, böyle bir projeyi başlatırken şunu yapmak istedik, biz sizi gördük, görüyoruz ama lütfen bir daha oyun yazın, bununla kalmasın, bu bir anı olmasın, ikinci, üçüncü oyununuzu yazın." ifadelerini kullandı.

Kurt, DT'nin teşvik ödemeleri kapsamında kadın yazar ve yönetmenleri nisanda tekrar Ankara'ya davet ederek teşvik sunacaklarını dile getirdi.

Proje kapsamında sahneye taşınan oyunlar arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Gül'e Ağıt", Antalya Devlet Tiyatrosunun "Zümrüdüanka", Trabzon Devlet Tiyatrosunun "İkinci El Cinayet", Konya Devlet Tiyatrosunun "Gün Anneme Gebe" eserleri yer alıyor.