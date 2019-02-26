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DSYB üyelerine Bulgaristan Tarım Fuarı gezisi

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB), üyelerine Bulgaristan’ın Plovdiv (Filibe) şehrindeki Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na gezi düzenlendi.

26 Şubat 2019 Salı 09:24
DSYB üyelerine Bulgaristan Tarım Fuarı gezisi

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB), üyelerine Bulgaristan’ın Plovdiv (Filibe) şehrindeki Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na gezi düzenlendi.


Gezi kapsamında üyeler eski bir Osmanlı şehri olan Filibe’de, Osmanlı’dan kalan eserleri ziyaret etti. Gezi sonunda yurda Yunanistan üzerinden dönüş yapan katılımcılar Batı Trakya’nın da bir kısmını görme fırsatı buldu. Geziden son derece memnun ayrılan üyeler Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun’a teşekkür etti.


Birlik Başkanı Ergin Durgun, birlik üyelerinin bu tür organizasyonlardan memnun kalmalarından mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu tür gezilerin üyeler için hem bir seyahat hem de yeni teknoloji ve gelişmeleri takip edebilmek için fırsat olduğunu ifade eden Durgun yurt içi ve yurt dışı fuar gezi organizasyonlarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:24
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