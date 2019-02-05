Bir gün CHP'li, bir gün HDP'li, bir gün de DSP'li olan Celal Doğan kendini savundu

DSP tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Celal Doğan, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.

Doğan, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada "Birincisi Meral Akşener'e de kırgın değilim ki CHP'ye kızgın olayım. Gaziantep halkının talebiyle aday oluyorum. İkincisi daha önemli, eğer CHP Gaziantep'ten aday çıkarsaydı ben aday olmazdım. Hayatım boyunca bir bölen olmadım, bundan sonra da olmam ve bunu da doğru bulmam" ifadesini kullandı.

'Hain ilan edilirdim'

Doğan, DSP'den adaylığına giden süreçle ilgili olarak da Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu. "Gelmesem hain ilan edilecektim. Gerçekten" diyen Doğan, şöyle devam etti:

"Görevden kaçsaydım Antep'i sevmeyen, sahip çıkmayan adam durumuna düşecektim. Ben sporda centilmenliği getirdim. Belediyecilikte hizmet ve eşitliği getirdim. Sonucunda marka bir şehir, örnek bir kulüp yarattım. En büyük servetim ismimle özdeşleşen bir şehir. Bu en büyük madalya, en büyük onur kaynağı. Şu cümleyi bir belediye başkanı kolay kolay söylemez. 15 yıl görev yaptığım belediyeye ilk girdiğimde, merdivenleri çıkarken parti rozetini il başkanına verdim ve "Bu merdivenlerden partizanlık değil hizmet çıkacak" dedim. 15 yılın sonunda "MHP'li, ANAP'lı ya da DYP'li olduğum için farklı muamele yaptın" diyen olmadı. Bu kadar kendime güvenirim, çünkü hizmeti eşit yaptım. Bugün Gaziantep sanayide 7 milyar dolar ihracat yapıyorsa bizim sayemizdedir."

Doğan, "CHP'den belediye başkanlığı yaptınız ama şimdi HDP milletvekilliğinden sonra adaylığınız nasıl karşılanıyor?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Mezarımda ot bitse bile barışı savunurum. Ben Türkiye'de barışa katkım olsun diye HDP'ye gittim. Bu barışa katkı da vazgeçeceğim bir halef değil. Mustafa Kemal'in tarifiyle zorunlu olmadığımız sürece savaş bir cinayettir. 2-2.5 yıllık görüşmeler bazıları tarafından istismar edilse de Tayyip Bey'in (Erdoğan) yaptığı en doğru işlerden biridir. Keşke yalnız bırakmasalardı, keşke Tayyip Bey vazgeçmeseydi. Keşke diğer muhatapları da daha hassas davransalardı. Belki kayıplarım olabilir ama bunu izah edeceğim."